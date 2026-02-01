Tysiące faktur wpłynęły do Krajowego Systemu e-Faktur, system ruszył planowo, sprawnie i bez zakłóceń – poinformował w niedzielę (1 lutego) minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Za pośrednictwem systemu KSeF, który zaczął obowiązywać w niedzielę, przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają i przechowują faktury w obrocie z innymi przedsiębiorcami.
KSeF ruszył. Planowo i sprawnie. Bez zakłóceń. Pierwsze tysiące faktur wpłynęło do KSeF. Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt księgowym, przedsiębiorcom, integratorom oraz oczywiście pracownikom
– napisał minister finansów Andrzej Domański w niedzielę na portalu X.
— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) February 1, 2026
W pierwszym etapie system obejmuje tylko największe firmy, czyli takie, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Takich firm – według szacunków Ministerstwa Finansów – jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy – z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.
Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. To oznacza, że chodzi o przedsiębiorców, którzy na rzecz innych przedsiębiorców wystawiają faktury o wartości ponad 10 tys. zł. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.
