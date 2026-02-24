Przedstawiciele spółki Lumina Metals odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, gdzie mieści się Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilność. Placówka kształci w wielu poszukiwanych na rynku zawodach. Natomiast kanadyjski koncern rozpoczyna proces ubiegania się o koncesję wydobywczą rud miedzi w okolicach Nowej Soli. Inwestycja będzie potrzebowała wielu specjalistów, stąd nasza deklaracja współpracy – mówi Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta.

Kopalnia pod Nową Sola może przynieść kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy.