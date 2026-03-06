Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze wprowadza nowy sposób informowania przedsiębiorców o zadłużeniu. Zamiast od razu sięgać po formalne upomnienia, ZUS stawia na informację skierowaną do obywateli i jasne wskazówki, co zrobić w trudnej sytuacji.

Jak mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS w Zielonej Górze, Agata Muchowska, problemy finansowe mogą spotkać każdego płatnika składek. Czasami jest to nietrafiona decyzja biznesowa, nieuczciwy kontrahent lub choroba.

Najpierw informacja o zadłużeniu trafi do przedsiębiorcy elektronicznie, przez portal e-zus, dodaje rzecznik Agata Muchowska.

Zielonogórski oddział ZUS obsługuje prawie 77 tysięcy kont płatników składek, czyli firm, pracodawców oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.