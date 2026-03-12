Lider uczciwości fiskalnej – taką ocenę uzyskała gorzowska straż miejska w ogólnopolskim rankingu. Sprawdzano w nim efektywność dotyczącą organizacji płatnych parkingów miejskich. Wskaźnikiem było egzekwowanie przepisów parkingowych. Gorzów zajął ostatecznie piąte miejsce.

Komendant gorzowskiej straży Andrzej Jasiński ostrożnie podchodzi do takich ocen:

Gorzowskich strażników wyróżniono także za to, że nie stosują uciążliwych dla kierowców blokad na auta:

Dodajmy, że w rankingu ostatnie miejsce ma straż miejska z Zielonej Góry. Organizatorzy zwrócili uwagę, że w Zielonej Górze strażnicy praktycznie wcale nie wystawiają mandatów za łamanie przepisów parkingowych.