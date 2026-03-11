Lubski magistrat wznowił budowę zjeżdżalni przy miejskim kąpielisku. To kolejna infrastruktura, która powstaje w rejonie zalewu Karaś. Koszt inwestycji to już blisko milion złotych. Konstrukcja ma być dostępna w tegorocznym sezonie.

Ruszyły kolejne etapy robót. – Zarys całej zjeżdżalni jest już widoczny. Uatrakcyjniamy teren rekreacji mieszkańców. Jest basen, tężnia, więc czas na kolejny obiekt. Będzie to nie lada atrakcja w okresie letnim dla najmłodszych – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że prace mają się zakończyć w maju.