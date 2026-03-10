Ponad tysiąc uczestników zaprezentuje się w III Ogólnopolskim Festiwalu “Taneczne Horyzonty”, który w weekend odbędzie się w Zielonej Górze. Miejscem tanecznych zmagań będzie Zespół Edukacyjny numer 6 w Przylepie. 14 marca zjadą tam dzieci i młodzież, które zaprezentują się w różnych stylach tanecznych. O imprezie opowiadali dzisiaj w Radiu Zielona Góra organizatorzy Adriana Gdaniec-Kubiak i Jacek Tarczyło:

Podczas festiwalu każde dziecko może zaprezentować swoje umiejętności, taka jest idea – dodają organizatorzy:

III Ogólnopolski Festiwal “Taneczne Horyzonty” odbędzie się 14 marca 2026 w szkole w Przylepie.