Dwie uczestniczki wczorajszego wypadku balonu, które trafiły do szpitala, jeszcze wczoraj opuściły lecznicę – przekazali przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Jak mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka placówki, jedna osoba trafiła na SOR bezpośrednio po zdarzeniu, drugą przyjęto po południu:

Sprawę śmiertelnego wypadku z udziałem balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej bada Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Przypomnijmy, życie straciła 28-letnia instruktorka. Wczoraj nad ranem załoga wykonywała lot nad miastem. W pewnym momencie balon zahaczył o blok w rejonie ul. Krzywoustego. Wtedy prawdopodobnie wypadła z niego 28-letnia pilotka i instruktorka Jagoda Gancarek. Nie przeżyła wypadku.