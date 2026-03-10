Dwie uczestniczki wczorajszego wypadku balonu, które trafiły do szpitala, jeszcze wczoraj opuściły lecznicę – przekazali przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Jak mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka placówki, jedna osoba trafiła na SOR bezpośrednio po zdarzeniu, drugą przyjęto po południu:
Sprawę śmiertelnego wypadku z udziałem balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej bada Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Przypomnijmy, życie straciła 28-letnia instruktorka. Wczoraj nad ranem załoga wykonywała lot nad miastem. W pewnym momencie balon zahaczył o blok w rejonie ul. Krzywoustego. Wtedy prawdopodobnie wypadła z niego 28-letnia pilotka i instruktorka Jagoda Gancarek. Nie przeżyła wypadku.
Czytaj także:
W wypadku balonu zginęła instruktorka Jagoda Gancarek
Nie żyje Jagoda Gancarek pilotka balonowa i samolotowa związana z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej. W 2025 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski podczas XI Balonowych Mistrzostw Polski Kobiet w Nałęczowie, specjalizując...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Prokuratura zbada wypadek balonu. Parę dni wcześniej lądował awaryjnie
W katastrofie balonu w Zielonej Górze zginęła dziś 28-letnia pilotka, instruktorka i mistrzyni Polski - Jagoda Gancarek. Dwie pozostałe załogantki leżą w szpitalu, ale ich życie nie jest zagrożone....Czytaj więcejDetails