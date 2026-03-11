Piłkarze Celulozy Kostrzyn nad Odrą rozpoczęli rundę wiosenną gorzowskiej klasy okręgowej od wygranej 5:2 u siebie z rezerwami Warty Gorzów.
Ta wygrana dała kostrzynianom awans na 2. miejsce w tabeli. O inauguracyjnym meczu i nowych zawodnikach w zespole mówi trener Celulozy, Sebastian Jankowski:
