Zmiana w fotelu lidera lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Marek Cebula wygrał z Waldemarem Sługockim w naszym regionie. Struktury regionalne liczą 850 członków, uprawnionych do głosowania było 575.

W nocy komisja wyborcza podała oficjalne wyniki. – Marek Cebula zdobył 293 głosy, a jego kontrkandydat 251 – mówi Jarosław Flakowski, przewodniczący regionalnej komisji wyborczej regionu lubuskiego KO.

Marek Cebula dziękował po ogłoszeniu wyników wszystkim członkom w regionie.

Marek Cebula podziękował także swojemu kontrkandydatowi.Podkreślił, że dziś najważniejszy jest dialog i umiejętne słuchanie ludzi.

– Marek Cebula będzie bardzo dobrym przewodniczącym – mówi z przekonaniem posłanka Krystyna Sibińska:

Posłanka ma się z czego cieszyć. Od 15 lat szefuje gorzowskiej Koalicji Obywatelskiej (wcześniej PO) i wszystko wskazuje na to, że będzie tę funkcje pełnić nadal:

Na poziomie kraju przewodniczącym partii pozostanie premier Donald Tusk. Był jedynym kandydatem.