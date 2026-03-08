W województwie lubuskim jest więcej kobiet niż mężczyzn – tak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji Dnia Kobiet. Stanowią one 51,5% mieszkańców regionu.

Najliczniejszą grupę reprezentują osoby w wieku od 40 do 44 lat.

Iwona Goździcka, kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, zwraca uwagę na to, że z roku na rok mamy coraz mniej mieszkańców:

– Według statystyk, kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni – przyznaje Iwona Goździcka:

W województwie lubuskim na stu mężczyzn przypada sto sześć kobiet.