Siatkarze PGE Akademii Stilonu Gorzów w ostatnim w tym sezonie meczu II ligi wygrali we Wrześni z Krishome 3:0 i zakończyli rozgrywki na 8. miejscu.
Zespół trenera Macieja Kuźmicza długo balansował na granicy strefy spadkowej, ale dzięki bardzo dobrej końcówce utrzymanie miał już pewne przed meczem we Wrześni:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.