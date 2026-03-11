Siatkarze PGE Akademii Stilonu Gorzów w ostatnim w tym sezonie meczu II ligi wygrali we Wrześni z Krishome 3:0 i zakończyli rozgrywki na 8. miejscu.

Zespół trenera Macieja Kuźmicza długo balansował na granicy strefy spadkowej, ale dzięki bardzo dobrej końcówce utrzymanie miał już pewne przed meczem we Wrześni: