Gościem Marcina Sasima jest Marek Cebula przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w województwie lubuskim, wojewoda lubuski
Szkoła Podstawowa imienia Lotników Alianckich w Iłowej realizuje projekt ze środków unijnych. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów....
Urszula Zdanowicz-Łabiak przyjechała do Zielonej Góry z Gdyni tylko na chwilę - została do dziś. Aktorka o niezwykłym głosie i...
105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach zachęca kobiety z terenu powiatu do wykonywania darmowych badań mammograficznych. Kontrola jest wykonywana w...
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze bada powiązania i przepływy finansowe związane z grupą przestępczą, która zajmowała się produkcją i dystrybucją...
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wciąż czeka na opinię biegłego w sprawie pogryzienia przez psa ze skutkiem śmiertelnym, do którego...
Malarka Pani Halina Maszkiewicz wystawą pt." Pomimo wszystko jestem" zaprezentowaną w Muzeum Ziemi Lubuskiej podsumowała 60 lat swojej pracy twórczej....
