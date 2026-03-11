Jeszcze tylko przez kilka dni mieszkańcy mogą korzystać z lodowiska „Słowianki“. Ice Arena zamyka sezon tuż po weekendzie. – Zima wyraźnie odpuszcza – mówi prezes Słowianki Agata Dusińska:

Jak mówi kierownik lodowiska Sebastian Sowiński problemy z taflą rozpoczynają się gdy termometry wskazują plus 12 stopni i świeci słońce

Na ostatnie weekendowe ślizganie przewidziano niespodzianki. Po weekendzie rozpocznie się rozmrażanie tafli. Przez kolejne miesiące w miejscu lodowiska funkcjonować będzie wielofunkcyjne boisko.