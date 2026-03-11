Gorzowscy strażacy podsumowali ubiegły rok. Gaszenie pożarów to mniej więcej 30 % ich akcji.

Podczas narady rocznej w Komendzie Miejskiej PSP omówiono najważniejsze działania operacyjne, szkoleniowe i kadrowe prowadzone w 2025 roku, a także kwestie związane z działalnością kontrolno-rozpoznawczą oraz zapleczem logistycznym jednostki. Spotkanie było okazją do przedstawienia statystyk, najważniejszych wyzwań oraz planów na kolejne miesiące. Mówi bryg. Dariusz Szymura, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie:

Chociaż wciąż wiele zgłoszeń jest fałszywych, to nie wszystkie strażacy oceniają negatywnie:

Chociaż akcje gaśnicze, to mniej niż połowa wszystkich działań gorzowskich strażaków, to w ubiegłym roku najbardziej zapadły im w pamięci dwa pożary:

W PSP trwa rekrutacja nowych strażaków. Komunikaty dotyczące zatrudnienia dostępne są na stronie internetowej gorzowskiej straży.