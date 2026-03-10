Żużlowcy Falubazu Zielona Góra mają już za sobą pierwszy w 2026 roku trening na domowym torze.

Pierwotnie zakładano datę 12 marca, jednak udało się dopełnić odpowiednich formalności już na 10 marca. O szczegółach tej sytuacji rozmawialiśmy z jednym z członków sztabu szkoleniowego zielonogórskiej drużyny:

We wtorek próbne kółka kręciło tylko dwóch seniorów – Przemysław Pawlicki oraz Michał Curzytek. Kapitan Falubazu określił warunki torowe jako wymagające:

Curzytek przyznał, że lepiej było wyjechać na tor we wtorek, niż dopiero w czwartek:

Trener Falubazu zapowiedział, że w środowym treningu weźmie udział Andrzej Lebiediew. Póki co do Zielonej Góry nie wybiera się za to Leon Madsen:

Trening trwał prawie 3 godziny. Na zielonogórskim torze pojawiło się też grono juniorów Falubazu na czele z ekstraligową formacją młodzieżową, czyli Damianem Ratajczakiem i Oskarem Huryszem. Ten pierwszy trochę zaspokoił we wtorek głód jazdy: