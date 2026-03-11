Czy mieszkańcy podgorzowskich gmin powinni płacić więcej za wodę? Większość mówi: nie.

Jak już informowaliśmy: wkrótce gorzowskie wodociągi podniosą opłaty za wodę i ścieki. Radny Roman Sondej z PiS zapytał władze miasta jaka jest długość sieci wodno – kanalizacyjnej w Gorzowie i ościennych gminach, oraz jaki procent przychodów PWiK pochodzi z Gorzowa, a jaki z Kłodawy, Deszczna, Santoka, Bogdańca i Lubiszyna. Jak mówił nam Roman Sondej, nie oznacza, to że mieszkańcy ościennych gmin powinni płacić więcej, ale chce sprawdzić jaki jest ich udział w kosztach utrzymania infrastruktury gorzowskich wodociągów.

Zapytaliśmy dziś mieszkańców zarówno Gorzowa, jak i sąsiednich gmin, co sądzą o ewentualnym zróżnicowaniu cen:

We wstępnej odpowiedzi na interpelację sekretarz miasta Bartosz Kmita poinformował radnego, że na skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów potrzeba jest więcej czasu, dlatego odpowiedź zostanie udzielona do końca marca.