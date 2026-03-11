W ministerstwie klimatu i środowiska odbędzie się dziś spotkanie kierownictwa resortu i przedstawicieli lubuskich gmin, na terenie których występują złoża węgla brunatnego. Większość pokładów jest doskonale zbadana, opisana i mają one charakter strategiczny. Są jednak gminy, takie jak Lubsko, gdzie złoża są niewielkie, źle udokumentowane i traktowane jako rezerwowe.

– Niestety, obostrzenia i zakazy stawiania trwałej zabudowy dotyczą nas tak samo, jak choćby gminy Brody, gdzie miała powstać kopalnia – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

W województwie lubuskim na terenie aż 21 gmin, są lepiej lub gorzej udokumentowane złoża węgla brunatnego. Największe znajdują się w gminach Brody, Gubin i Torzym.