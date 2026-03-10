W maju w Zielonej Górze oficjalne otwarcie sezonu turystycznego. Od 1 do 3 maja 2026 Zielonogórzanie i goście będą mogli nie tylko odwiedzać piwnice winiarskie, ale także zapoznać się z ofertą turystyczną województwa lubuskiego. Na deptaku staną domki winiarskie, w których będzie można odwiedzać instytucje, ośrodki i organizatorów wypoczynku.

– Wszystko udostępnimy w jednym miejscu – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Norbert Urbański, prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej:

Kilkudniową imprezę wzbogacą wydarzenia artystyczne i prezentacje, także w piwnicach winiarskich:

Podczas zielonogórskiej majówki czynna będzie również strefa produktu regionalnego. Norbert Urbański był gościem Rozmowy o 9.00.