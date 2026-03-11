24 marca w gorzowskiej Arenie odbędą się VII Gorzowskie Targi Edukacyjne. To jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjno-zawodowych w północnej części województwa lubuskiego.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klas VIII szkół podstawowych stojących przed wyborem szkoły średniej. Mówi dyrektor Wydziału Edukacji Renata Pliżga:

24 marca to data, którą zapamiętać powinni także rodzice. W programie wydarzenia przygotowano także część przeznaczoną głównie dla nich

Honorowy patronat nad targami objęli Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Lubuski Kurator Oświaty.