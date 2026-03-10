Szykujcie puszki, butelki, makulaturę i sprzęt AGD. 25 kwietnia odbędzie się 12. edycja akcji „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady”. Tradycyjnie już, wydarzenie zorganizowane zostanie na placu GRH.

– Za oddane do recyklingu śmieci otrzymamy m.in. bilety do kina, filharmonii, na wydarzenia sportowe, czy do restauracji. I wiele więcej – mówi dyrektor marketingu Inneko Monika Piaskowska:

Wejściówki można będzie dostać za trzy sztuki małego lub sztukę dużego AGD, 20 puszek aluminiowych, 20 butelek plastikowych lub 3 kg makulatury.

Tradycyjnie już imprezie towarzyszyć będzie finał Recycling Fashion Show. Mówi Paulina Nowicka:

Wydarzenie rozpocznie się od Masy Rowerowej, a potem widzimy się na placu przy GRH. Będą warsztaty, niespodzianki i góra biletów.