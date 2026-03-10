Gorzowianin Michał Stawarski został mistrzem Polski w squasha w kategorii do 19 lat.

Jest to jego dziewiąty medal w mistrzostwach Polski, ale po rozegranym w Gdańsku turnieju, po raz pierwszy udało mu się stanąć na najwyższym stopniu podium.

Wyniki meczów gorzowianina:

Grupa eliminacyjna:

Michał Stawarski – Maciej Furman (Toruń) 3:1 (11:2, 6:11, 11:8, 11:3)

Michał Stawarski – Oliwier Piotrowski (Wałbrzych) 3:0 (11:4, 11:1, 11:1)

Grupa finałowa:

Michał Stawarski – Tymon Pawlak (Lesznowola) 3:0 (12:10, 11:9, 11:9)

Michał Stawarski – Karol Krzywina (Łomianki) 3:2 (8:11, 13:11, 13:15, 11:9, 11:5)