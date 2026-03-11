Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy rejonu Chwalęcice/Srebrna, którzy do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zgłosili 14 propozycji. Najmniej pomysłów spłynęło z Górczyna- tylko jedna. Łącznie podczas tegorocznego naboru gorzowianie złożyli 129 wniosków.

Wydział Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji podsumował tegoroczny etap składania wniosków. – Pierwszy pomysł wpłynął do urzędu dopiero 9. dnia od rozpoczęcia naboru, ostatni – na 9 minut przed zamknięciem naboru – mówi dyrektor wydziału Anna Bonus Mackiewicz:

W tej chwili wnioski są oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym. Te, które przejdą ten etap powinniśmy poznać pod koniec lipca:

Zdecydowana większość wniosków złożona została w formie elektronicznej.