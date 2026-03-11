W Krośnie Odrzańskim uroczyście otwarto dziś Centrum Usług Społecznych, które zastąpi dotychczasowy Ośrodek Pomocy Społecznej i dodatkowo poszerzy oferowane dla mieszkańców usługi – bezpłatnie będą mogli oni skorzystać z pomocy fachowca czy taksówki.

– Najlepszym lekarstwem jest drugi człowiek, dlatego będziemy organizować grupy wsparcia dla różnych grup społecznych – mówi Beata Kuśmierek, dyrektorka krośnieńskiego CUS:

– Cieszę się, że doszliśmy do tego momentu – mówi burmistrz Grzegorz Garczyński:

– Za parę lat czeka nas krajowa reforma. Jako Lubuskie jesteśmy w awangardzie – wyjaśnia wicemarszałek województwa Grzegorz Potęga:

Placówkę udało się przekształcić i doposażyć dzięki unijnemu projektowi o wartości nieco ponad 2,9 miliona złotych. Dofinasowanie z regionalnego programu – blisko 2,5 miliona złotych – zapewnił urząd marszałkowski.