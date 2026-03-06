Gorzowska młodzież uczy jak ważny jest ruch. Uczennice IV LO przygotowały warsztaty.

„Kręci nas ruch” to tytuł projektu realizowanego przez cztery uczennice z IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Młodzież przygotowała wydarzenia i warsztaty, które mają podkreślać jak ważny jest ruch w codziennym życiu – mówi uczennica Lena Wysocka.

W ramach projektu uczennice zorganizowały już m.in. Taniec z Rondziakami, czyli rywalizację w tańcu towarzyskim. to jednak nie koniec – dodaje uczennica Natasza Paszkowska.

O tym jak ważny jest ruch uczennice mówią także na swoich kanałach w mediach społecznościowych – mówi Natalia Musielska.

Olimpiada Zwolnieni z Teorii to praktyczna olimpiada, w której uczniowie realizują własne projekty społeczne, zdobywając międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami , tytuł Finalisty/Laureata, cenne doświadczenie do CV oraz szansę na nagrodę „Wilki”.