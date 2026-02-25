Pod szpitalem przy ulicy Dekerta w Gorzowie zebrali się przedstawiciele Partii Razem, którzy po raz kolejny protestowali przeciwko obowiązującym opłatom za parkowanie pod lecznicą.

Jak podkreślają, mimo ich wcześniejszych petycji nic się w tym względzie nie zmieniło. „To niedopuszczalne zwłaszcza, że firma obsługująca parkingi notuje mniejsze zyski niż zakładano” mówi Amanda Nowaczyńska, członkini zarządu okręgu lubuskiego Partii Razem.

Z opłat za parkowanie pod szpitalem niezadowoleni są również sami mieszkańcy. C się dzieje z pieniędzmi za parkowanie? Pyta gorzowianin Eugeniusz.

Jak przekazał nam rzecznik ;lecznicy Paweł Trzciński, opłaty za parkingi zostaną utrzymane.

Przypomnijmy: obecnie godzina parkowania pod szpitalem to koszt 3 zł i 80 groszy. Pierwsze 15 minut jest darmowe. Opłatę należy uiścić w specjalnym parkometrze przy wyjeżdżaniu z parkingu.