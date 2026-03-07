W czasie intensywnej debaty o programach SAFE do Gorzowa przyjechał Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z woj. lubuskiego wypełnili salę widowiskową Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie.

– Data spotkania była wybrana nieprzypadkowo – mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki:

W trakcie spotkania Zbigniew Bogucki odpowiadał na pytania zebranych sympatyków PiS. Wiele z nich dotyczyło prezydenckiej odpowiedzi na europejski program SAFE:

Minister Zbigniew Bogucki przyjechał do Gorzowa na zaproszenie posła PiS Władysława Dajczaka. W kolejnych miesiącach do Gorzowa mają przyjechać inni politycy tej partii.