To pierwsze takie urządzenie w województwie lubuskim i czwarte w kraju. Do gorzowskiego szpitala trafiła nowa gammakamera. Urządzenie pozwoli na sprawną diagnostykę, ale – co ważne – będzie niezbędne w procesie leczenie pacjentów onkologicznych przy pomocy preparatów radioizotopowych.

Dotychczas, by poddać się takiej terapii, Lubuszanie musieli wybierać ośrodki w sąsiednich województwach:

Szpital ma już jedną gammakamerę. To 10-letnie urządzenie, wyposażone w dwie głowice.

– Dla porównania nowa maszyna diagnozuje pacjenta 12 głowicami – mówi Piotr Zorga kierownik Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej w Gorzowie:

Realizacja tej inwestycji kosztowała ponad 8 milionów złotych. Pieniądze szpital otrzymał z Krajowego Programu Odbudowy. Mówi rzecznik prasowy gorzowskiej lecznicy Paweł Trzciński:

Lekarze mają nadzieję, że urządzenie uda się uruchomić do końca marca, a w maju powinno być ono gotowe do diagnozowania i terapii pierwszych pacjentów