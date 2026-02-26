Wejście do szpitala zyskało nowy blask. Trwa modernizacja lecznicy.

Pacjenci odwiedzający szpital przy ulicy Dekerta w Gorzowie już od wejścia mogą zauważyć zachodzące w nim zmiany. Hol został wyremontowany, pojawiły się nowe, niebieskie barwy, a zamiast dużej informacji znajduje się jedno mniejsze stanowisko – mówi Paweł Trzciński, rzecznik lecznicy.

Zmiany przy wejściu to pierwszy etap większej modernizacji. W najbliższym czasie przeprowadzonych zostanie więcej prac – dodaje rzecznik.

Przypomnijmy: na stronie szpitala wciąż dostępna jest ankieta, w której pacjenci mogą wyrazić swoje zdanie na temat funkcjonowania lecznicy oraz tego, co należałoby tam poprawić.