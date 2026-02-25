Arena Gorzów nominowana do nagrody na Sportowy Obiekt Roku 2025. „To ogromne wyróżnienie” przyznała prezes.

Otwarta przed dwoma laty gorzowska Arena znalazła się w gronie nominowanych do Nagród Sport Biznes Polska w kategorii Obiekt Sportowy 2025. To nie koniec, bo nominacje objęły także takie kategorie jak Klub Sportowy 2025 – tutaj nominacja dla AZS AJP Gorzów oraz w kategorii Wydarzenie Sportowe 2025 – tutaj nominacja dla imprezy Billie Jean King Cup. „Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia” mówi Agata Dusińska, prezes Areny Gorzów.

Nominacje przyznane zostały za ubiegłoroczną działalność, ale, jak podkreśla prezes, Arena nie zwalnia tempa i w tym roku zaprasza mieszkańców na kolejne ciekawe imprezy.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Wtedy też okaże się, kto został zwycięzcą.