W tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do województwa lubuskiego trafi 87 mln zł na inwestycje w infrastrukturę drogową – poinformował we wtorek (24 lutego) wojewoda lubuski Marek Cebula. Rządowe wsparcie pozwoli na remont, przebudowę lub budowę 73 km dróg.

Inwestycje mają dotyczyć 44 km dróg powiatowych i 29 km gminnych. Do lubuskich powiatów trafią 43 mln zł, a do gmin 44 mln zł.

Wojewoda dodał, że dofinansowanie obejmie 46 zadań. 20 z nich to inwestycje powiatowe, w tym trzy będą kontynuacją rozpoczętych wcześniej. W przypadku gmin tegoroczna lista zaakceptowanych projektów liczy 26 zadań, w tym 15 to kontynuacje.

To ważne inwestycje ułatwiające komunikację miedzy lubuskimi miejscowościami, one ułatwią mieszkańcom dojazdy do szpitali, do szkół czy urzędów

– podkreślił podczas briefingu wojewoda lubuski.

Na liście rezerwowej znalazły się 44 zadania, które będą wchodziły do realizacji, jeśli po przetargach pojawią się oszczędności.

Pierwotnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nosił nazwę Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów jednostek samorządu terytorialnego; im niższy dochód podatkowy, tym większe wsparcie, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Na wtorkowym briefingu wojewoda lubuski zaznaczył, że oprócz środków z RFRD, do regionu trafiają także rządowe pieniądze na realizację zadań związanych z naprawą infrastruktury drogowej po powodzi z jesieni 2024 r. Zaznaczył, że są one w całości finansowane przez państwo.

Warto o tym mówić, ponieważ nie wszyscy zauważają, że infrastruktura wzbogacona została również tą kwotą – 145 mln zł popowodziowych. Cały czas pracujemy nad kolejnymi zadaniami. Będziemy je aktualizować na bieżąco

– dodał Marek Cebula.