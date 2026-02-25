Remonty dróg, korzystanie z Funduszu Sołeckiego i zasady uczestnictwa w budżecie obywatelskim – między innymi takie tematy poruszono podczas Konwentu Sołtysów, który odbył się w zielonogórskim magistracie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 17 sołectw, którzy przedstawili potrzeby mieszkańców i wskazali swoje pomysły na współpracę z miastem.

Jednym z uczestników spotkania był Mieczysław Momot, sołtys Przylepu. Jak sam przyznaje, jednym z ważniejszych tematów było wprowadzenie nowego systemu rozliczania głosów w budżecie obywatelskim:

Sołtysi rozmawiali także o bezpieczeństwie i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. – Będziemy uczestniczyć w szkoleniu na ten temat – mówi Dorota Bojar, sołtys Ochli:

Podczas konwentu uczestnicy omówili także funkcjonowanie placówek kultury w sołectwach, m.in. bibliotek oraz rozpoczęli przygotowania do sierpniowych Dożynek z Miejskim Charakterem.