Bóbr Bobrowice zajmuje 11 miejsce po rundzie jesiennej w piłkarskiej zielonogórskiej klasie okręgowej.

Piłkarze z Bobrowic w 15 meczach zgromadzili 15 punktów, a ich bilans to 5 wygranych i 10 porażek. O przygotowaniach do rundy wiosennej i zmianach w składzie mówi trener Karol Widerowski: