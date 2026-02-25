Bóbr Bobrowice zajmuje 11 miejsce po rundzie jesiennej w piłkarskiej zielonogórskiej klasie okręgowej.
Piłkarze z Bobrowic w 15 meczach zgromadzili 15 punktów, a ich bilans to 5 wygranych i 10 porażek. O przygotowaniach do rundy wiosennej i zmianach w składzie mówi trener Karol Widerowski:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.