Dwunastu przedstawicieli lokalnych samorządów podpisało w Lesznie petycję w sprawie budowy łącznika od węzła Głogów Zachód na S-3 do drogi ekspresowej S-5 w okolicy Leszna. Zdaniem sygnatariuszy tą trasą powinna przebiegać trasa szybkiego ruchu. Ich zdaniem budowa obwodnicy Głogowa i obwodnicy Wschowy to doskonały moment na stworzenie trzydziestokilometrowej drogi, która połączyłaby powiat: głogowski, wschowski i leszczyński. – Obecnie na tym odcinku drogi krajowej nr 12 panuje duży ruch – mówi Andrzej Bielawski, wicestarosta wschowski.

Kolejne spotkanie, także z udziałem parlamentarzystów z województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, odbędzie się 8 kwietnia we Wschowie.