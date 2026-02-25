Zielonogórscy strażacy dystrybuują czujniki dymu i czadu. Otrzyma je kilkuset mieszkańców w największej potrzebie, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zamontowane czujki przez cały czas monitorują jakość powietrza i w razie zagrożenia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny.

Łącznie mieszkańcom zostanie przekazanych kilkaset czujników dymu i czadu, o czym mówi st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze:

– Do 2030 roku czujki dymu będą musiały być zamontowane w każdym domu i mieszkaniu – dodaje st. kpt. Piotr Kowalski:

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać czujnik dymu i czadu, mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.