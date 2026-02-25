Ferie w Lubuskiem na finiszu. Ostatnie dni bezpiecznego wypoczynku dzieci uczestniczących w półkoloniach i obozach sportowych kontrolowali przedstawiciele sanepidu i policji. Inspektorzy sprawdzali warunki zakwaterowania, jakość żywienia, czy bezpieczeństwo terenu objętego pobytem półkolonistów.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wizytują obiekty, aby upewnić się, czy dzieci spędzają czas w higienicznych i bezpiecznych warunkach. – Zakres prowadzenia takich kontroli ma ustalić, czy spełnione są wszystkie wymogi, jakie powinien zapewnić organizator – mówi Natalia Gudelin z żagańskiego sanepidu:

Małgorzata Maternowska odpowiadająca za promocję zdrowia zaznacza, że przy takich odwiedzinach inspektorów prowadzone są pogadanki edukacyjne z uczestnikami wypoczynku:

Inspektorzy zalecają także zapoznanie się z przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”.