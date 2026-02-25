W siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu podpisano list intencyjny dotyczący projektu powstania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Organizatorem programu w powiecie ma być Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie.

Wiążące podpisy złożyli także burmistrzowie z Małomic i Szprotawy. Z tych lokalizacji pochodzą dzieci uczęszczające do ośrodka. – Jest to ważny projekt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale i rodziców, bo będą mieli narzędzia do pracy z dziećmi także w domu. Dofinansowanie na utworzenie centrum to ponad siedemset tysięcy złotych. Czekamy na ogłoszenie wyników – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Wdrożenie do życia centrum to wielkie korzyści dla wszystkich. Liczymy bardzo na podpisanie umowy. Program będzie trwał od czerwca tego roku do sierpnia przyszłego roku – zaznacza Anna Sobczyńska dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie:

Składanie wniosków w ramach konkursu grantowego na utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą trwa do 27 lutego.