Od poniedziałku kierowcy i piesi na Osiedlu Piaski poruszają się inaczej niż dotychczas. Przejazd z ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie budynku 85-87 do ulicy Zofii Kuratowskiej 1-13 w obu kierunkach został zamknięty. Wykonawca budowy północnej obwodnicy Gorzowa przystępuje do budowy ronda u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Kuratowskiej i Owocowej. Ruch pieszych na chodnikach także został ograniczony.

Kierowcy mogą poruszać się objazdami – te prowadzą przez ul. Bohaterów Westerplatte i Dowbora-Muśnickiego. O dzisiejsze zmiany i o to, jak żyje się z budową za oknami pytaliśmy dzisiaj mieszkańców gorzowskich Piasków:

Wykonawca prac przewiduje, że wprowadzona dzisiaj organizacja ruchu będzie obowiązywać przez dwa i pół miesiąca.

Przypomnijmy: na tę chwile wykonawca północnej obwodnicy nie zgłasza żadnych opóźnień w wykonaniu inwestycji w związku z nadspodziewanie mroźną zimą. Uzgodniony termin zakończenia budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy to końcówka lipca tego roku. Do tego czasu ma zostać oddany 470-metrowy odcinek drogi pomiędzy rondem Barlineckim, a końcem ul. Kazimierza Wielkiego.