Koszykarze BC Swiss Krono Żary zajęli drugie miejsce w turnieju CEYBL U13 w Zgorzelcu.
W piątce turnieju znalazł się zawodnik żarskiego klubu Nathan Kelati. O występie podopiecznych mówi szkoleniowiec BC Swiss Krono maciej Leszczyński:
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu podpisano list intencyjny dotyczący projektu powstania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Organizatorem programu w...
Koniec globalizacji, czy jej nowy, bardziej złożony etap?Goście audycji: prof. Piotr Kułyk - Dyrektor Instytutu Ekonomii i finansów UZ dr...
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło kontrole wołowiny importowanej z Brazylii w związku z doniesieniami o wykryciu w tym mięsie sprowadzanym...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu przyjmuje oferty w ramach kolejnej edycji programu „Opieki wytchnieniowej”. Dziś jest ostatni dzień na złożenie...
W wymiarze strategicznym i operacyjnym powinno się odrzucić wszelkie pozorowanie na rzecz realnych działań dla Rzeczypospolitej - mówił w środę...
Książki, Ludzie, Historie! Dziś naszym gościem specjalnym będzie Anna Rybakiewicz – autorka bestsellerowych powieści obyczajowych, które poruszają serca czytelników w całej Polsce....
