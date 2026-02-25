Kończy się budowa hali sportowej przy ul. Botanicznej. Niedawno zamontowano instalacje elektryczne, wentylacje oraz przygotowano zaplecze szatniowe. Teraz trwają prace wykończeniowe, związane m.in. z wykładaniem parkietu. Zaawansowanie prac oceniane jest na około 80%.

Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, budowa hali zakończy się do końca czerwca obecnego roku:

Obiekt przy ul. Botanicznej o wymiarach około 1400 metrów kwadratowych będzie miał kilka szatni oraz nowoczesne zaplecze sanitarne. Będzie służyć m.in. do gry w koszykówkę i piłkę ręczną – dodaje Marcin Pabierowski:

Koszt inwestycji to 9 milionów złotych. Z hali będą mogli korzystać zarówno uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz mieszkańcy miasta.