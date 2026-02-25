Dolne tarasy bulwarów na razie pozostaną zamknięte. Kiedy opadnie poziom wody eksperci ocenią ich stan po zalaniu i skuciu lodem. Trzeba spodziewać się ubytków i zapadniętych kostek brukowych.

Mimo dodatnich temperatur, poruszanie się po dolnych bulwarach dalej może być niebezpieczne i dlatego jest zabronione. Gorzowski Rynek Hurtowy przygotowuje się do sprawdzenia ich stanu i przeprowadzenia napraw. Mówi Joanna Kasprzak-Perka, prezes GRH:

Po niższym poziomie nadwarciańskich bulwarów nie można chodzić od końca stycznia. Dolne tarasy zostały zamknięte po tym, jak wzrósł poziom rzeki Warty, która całkowicie zamarzła w Gorzowie po raz pierwszy od kilkunastu lat.