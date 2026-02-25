7 marca w Arenie Gorzów odbędzie się trzecia edycja akcji NBA w Gorzowie a także mecz charytatywny koszykówki pomiędzy gwiazdami KSW a przedstawicielami gorzowskiego sportu.

Celem tego meczu jest zbiórka na rzecz 7-letniej Poli Omielańczuk, zmagającej się z ciężką chorobą córki znanego zawodnika MMA Daniela Omielańczuka. Współorganizatorem jest Kangoo Basket Gorzów, mówi dyrektor klubu Bartłomiej Kujawa:

W drużynie gorzowskich gwiazd wystąpi m.in. była koszykarka AZS AJP i wielokrotna reprezenatnka Polski, Agnieszka Szott:

NBA w Gorzowie to część projektu Basket Polska mającego na celu popularyzację koszykówki wśród najmłodszych. To jedyna organizacja, która ma prawo używać loga najlepszej ligi koszykarskiej świata. O szczegółach przedstawiciel klubu Kangoo Basket Gorzów Sebastian Świerczyński:

W ramach wydarzenia kolejny raz odbędzie się też w Arenie Gorzów mecz II ligi. Kangoo Basket zmierzy się z Sudetami Jelenia Góra. Mówi prezes gorzowskiego klubu Andrzej Stefanowicz: