Były już papierowe suknie, plastikowe kombinezony, czy torebki z nakrętek. Co nas czeka tym razem? Kreatywni projektanci ponownie udowodnią, że moda przez wielkie „M” może iść w parze z recyklingiem przez nie mniejsze „R”.

Do końca marca Inneko przyjmuje zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu Recycling Fashion Show. Zasady są proste: trzeba pobrać formularz ze strony Inneko i wysłać zgłoszenie, potem stworzyć kreację i do 22 kwietnia wysłać zdjęcie i opis swojego dzieła. Mówi Monika Piaskowska, dyrektor marketingu spółki Inneko:

Finałowy pokaz odbędzie się podczas akcji „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady”:

Akcja „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady” i pokaz Recycling Fashion Show odbędą się 25 kwietnia.

Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu znajdziecie na stronie >>inneko.pl/recycling-fashion-show-2026/<<.