Starostwo powiatowe w Żaganiu wyremontuje ulicę Kochanowskiego. Do inwestycji dołoży także miasto. Prace poprzedzi wymiana części wodociągów i przyłączy, które wykonają Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje. Roboty zaczną się już w marcu.

Miejska spółka odnowi podziemną instalację wodną jeszcze przed rozpoczęciem głównej inwestycji powiatu. – Ruszymy z pracami w książkowej kolejności. Najpierw my zajmiemy się tym, co pod drogą. Na czas prac należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu – mówi prezes Cyprian Maszlong:

– Pod nawierzchnią drogi jest też infrastruktura prowadząca do indywidualnych odbiorców. To są przyłącza wodociągowe. Wystąpiliśmy z informacją do właścicieli posesji i wspólnot o możliwości wykonania nowego przyłącza – zaznacza zrządzający spółką:

Inwestycja przy ulicy Kochanowskiego obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Przyjaciół Żołnierza do Marii Konopnickiej.