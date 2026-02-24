Co dalej z pomysłem utworzenia w Gorzowie parkingów buforowych? Kilka lat temu taka koncepcja pojawiła się podczas dyskusji o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. Do tematu wraca radny KO Piotr Wilczewski, który napisał w tej sprawie interpelację. „Miasto nie planuje budowy takich parkingów” – odpowiada magistrat.

Radny Wilczewski w interpelacji pyta, czy w ciągu 4 lat powstały jakieś parkingi buforowe i czy planowane są budowy takich miejsc w najbliższych latach. – Specjaliści analizowali temat przy okazji rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania i nie potwierdzili, aby takie rozwiązanie było konieczne – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta:

Zamiast nowych parkingów buforowych, magistrat stawia na poprawienie już funkcjonujących rozwiązań:

Piotr Wilczewski zwraca uwagę na nieścisłości pomiędzy odpowiedzią Miasta, a wcześniejszymi dokumentami:

– Jeśli mamy zachęcać ludzi do przesiadania się do komunikacji publicznej to takie parkingi powinny powstawać – dodaje radny:

Zapytaliśmy gorzowian o parkowanie w mieście i o pomysł utworzenia parkingów buforowych:

Temat parkingów buforowych wróci na najbliższej sesji Rady Miasta podczas dyskusji nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na najbliższe 10 lat.