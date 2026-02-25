Filharmonia Zielonogórska oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury szukają nowych dyrektorów. W obu przypadkach postępowania konkursowe już trwają.

Kadencja obecnego szefa Filharmonii Zielonogórskiej Rafała Kłoczki kończy się wraz z sezonem artystycznym 2025/2026. Od 1 września stery w instytucji przejmie nowy dyrektor. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 21 marca, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano najpóźniej do 31 sierpnia.

Jakie warunki trzeba spełnić, by stanąć na czele filharmonii? O tym mówiła dziś na antenie Radia Zielona Góra Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego:

Konkurs trwa także w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca, a rozpatrzenie ofert zaplanowano do 30 kwietnia:

Obecnie obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury pełni Anna Komar.

Zarząd województwa podkreśla, że konkursy mają wyłonić menedżerów z jasną wizją rozwoju instytucji i doświadczeniem w zarządzaniu zespołami.