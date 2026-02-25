Co z ryneczkiem przy Popławskiego i gdzie mieszkańcy będą robić zakupy? Gorzowianin pyta o planowaną budowę nowych bloków.

Spółdzielnia mieszkaniowa na Górczynie planuje budowę nowych bloków w rejonie ulic Popławskiego i Szarych Szeregów. Obecnie w tym miejscu znajduje się parking oraz ryneczek, który zostanie zlikwidowany na rzecz nowej zabudowy. Nie podoba się to wielu mieszkańcom, którzy martwią się m.in. o to gdzie seniorzy będą robić zakupy.

O sprawę zapytaliśmy w spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie czekamy na odpowiedź.