Hospicjum Św. Kamila liczy na hojność podatników i proponuje pomoc w rozliczeniu podatku dochodowego. Po raz kolejny księgowe z placówki zajmą się PIT-ami w zamian za przekazanie Hospicjum 1,5% podatku.

Wystarczy przynieść PIT za 2025 rok do Hospicjum, a pracownicy z działu księgowości pomogą w rozliczeniu. Z pomocy mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, emeryci, renciści i zleceniobiorcy. Jeżeli podatnik po raz pierwszy rozlicza się przez Hospicjum, to musi przynieść również PIT za 2024 rok i dokumenty rozliczeniowe do ulg. Mówi księgowa Katarzyna Lesiecka

W ubiegłym roku Hospicjum uzbierało z 1,5% podatku przekazanego przez gorzowskich podatników ponad 1 mln 300 tys. zł. Mówi Anna Kobyłka z administracji Hospicjum:

Księgowe z Hospicjum czekają na podatników do 24 kwietnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:30. Placówka mieści się przy ul. Stilonowej 21.