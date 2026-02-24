W środę koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów rozegrają przedostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi Kobiet i zarazem ostatni we własnej hali przed fazą play-off.

Gorzowianki, które są już pewne 1. miejsca zmierzą się z Eneą AZS Polietchniką Poznań, która z kolei niemal na pewno przystąpi do decydującej walki o medale z 4. pozycji. Mimo niewielkiej stawki meczu trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski zapowiada, że to nie będzie towarzyski mecz:

Początek meczu w Arenie Gorzów w środę o 18:00, na transmisję zapraszamy do Radia Gorzów.