Atomowy gigant w drodze do Szwecji. Francuski lotniskowiec „Charles de Gaulle” wpłynie w środę (25 lurego) do Malmö. Okręt przypłynie w ramach ćwiczeń strategicznych NATO.
To największy atomowy lotniskowiec w Europie. Stacjonuje na nim około 30 samolotów bojowych.
Polecamy
W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza
W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza, przygotowany do działania na terenach przygranicznych. Jednym z filarów KOP będzie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej - poinformowała w...Czytaj więcejDetails