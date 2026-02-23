Premier Donald Tusk po spotkaniu z norweskim premierem Jonasem Gahrem Storem zapowiedział pogłębienie, także formalne, współpracy Polski i Norwegii. Będziemy pracowali, aby zintensyfikować nasze relacje dotyczące bezpieczeństwa i nie tylko – podkreślił.

Szef polskiego rządu spotkał się w poniedziałek (23 lutego) z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Storem w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa. Głównym tematem rozmów było zacieśnianie strategicznych relacji ubu państw.

Tusk zaznaczył na konferencji po spotkaniu, że Polska i Norwegia mają identyczne poglądy jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy w walce z rosyjską agresją, ale też jeśli chodzi o korzyści z polsko-norweskiej współpracy militarnej i przemysłowej, dotyczącej – jak zaznaczył – nie tylko kwestii bezpieczeństwa.

Premier podkreślał, że ostatnio wiele mówiono o polskim systemie obrony przeciwdronowej San.

Robimy to wspólnie z naszymi przyjaciółmi norweskimi

– zaznaczył.

Będziemy pracowali intensywniej nad tym, aby nasze relacje dotyczące bezpieczeństwa i nie tylko, ale bezpieczeństwa, zintensyfikować. Polska, jak wiecie, kończy prace nad nowym traktatem z Wielką Brytanią, podpisaliśmy traktat z Francuzami, pracujemy nad pogłębieniem porozumienia z Niemcami. Rzeczą bardzo ważną i dziękuję za tę propozycję, jest natychmiastowe przystąpienie do pracy nad pogłębieniem, także formalnym, współpracy między Polską a Norwegią

– stwierdził premier Tusk.

Dodał, że na pewno praca ta doprowadzi szybko do pozytywnego finału.

Premier Norwegii o współpracy z Polską

Przechodzimy do intensywnych prac nad sformalizowaniem i ustrukturyzowaniem polsko-norweskich relacji strategicznych – oświadczył premier Norwegii Jonas Gahr Store. Polska i Norwegia współpracują bez jakichkolwiek rys – stwierdził.

W poniedziałek premierzy Polski i Norwegii spotkali się w podkarpackiej Lipie – na tamtejszym poligonie zorganizowano bowiem wspólny, polsko-norweski projekt Camp Jomsborg, w ramach którego Norwegowie wraz z żołnierzami z innych państw nordyckich i nadbałtyckich szkolą żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu, premier Store dziękował Polsce za udostępnienie ośrodka poligonowego „do szkolenia tych żołnierzy, którzy bronią wolności, demokracji i integralności terytorialnej” Ukrainy.

Polska i Norwegia współpracują bez jakichkolwiek rys; nie sądzę, żeby był jakikolwiek kraj, z którym Norwegia zbliżyłaby się w ostatnich czterech latach bardziej, niż Polska – na poziomie strategicznym, politycznym, na poziomie wartości

– powiedział Store.

Jak zaznaczył, Polska obecnie pogłębia relacje strategiczne z innymi państwami Europu – z Wielką Brytanią, Francją czy Niemcami.

Cieszę się, że dziś ustaliliśmy, że przechodzimy do intensywnych prac nad sformalizowaniem i ustrukturyzowaniem również naszej strategicznej współpracy

– powiedział premier Norwegii.

Zapowiedział wspólną pracę polskich i norweskich zespołów w tej kwestii.